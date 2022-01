Bruselj podaljšal rok za odzive na sporni predlog glede obravnave jedrske energije in plina

Bruselj, 10. januarja - Evropska komisija je podaljšala rok za odzive na svoj sporni predlog glede obravnave jedrske energije in plina kot prehodno zelenih naložb. Članice bi morale po prvotnem načrtu odzive posredovati do srede, a so čas zanje podaljšali do 21. januarja, so danes potrdili v Bruslju.