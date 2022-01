Poklukar od četrtka do sobote napovedal nove dneve cepljenja

Ljubljana, 10. januarja - Minister za zdravje Janez Poklukar je ob širjenju nove koronavirusne različice omikron danes napovedal nove dneve cepljenja z geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. Potekali bodo med četrtkom in soboto v zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah. V treh dneh bodo vsi cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje pa ne bo potrebno.