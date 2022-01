V Šentjurju ustanovljen Klub neodvisnih županj in županov

Šentjur, 10. januarja - Na pobudo iniciativnega odbora s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem na čelu je v Šentjurju potekal sestanek Kluba neodvisnih županj in županov. Zbralo se je 57 županj in županov, vsi pa so izrazili željo po večji povezanosti. O možnostih sodelovanja na parlamentarnih volitvah se za zdaj še niso odločili, a Prebilič ne izključuje niti tega.