Posvetovalna skupina za cepljenje sprejela nova priporočila za cepljenje prebolevnikov proti covidu-19

Ljubljana, 10. januarja - Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ priporoča cepljenje osebam, ki so prebolele covid-19, en do šest mesecev po preboleli bolezni. Če je bila oseba pred okužbo s koronavirusom polno cepljena, pa skupina prejem poživitvenega odmerka priporoča tri do šest mesecev po preboleli bolezni, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.