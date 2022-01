Slovenski policisti v čezmejnem zasledovanju v Avstriji prijeli tatu goriva

Murska Sobota, 10. januarja - Na bencinskem servisu v Pincah je voznik osebnega vozila v četrtek okoli 3. ure natočil gorivo in se odpeljal brez plačila. Pred policisti je pobegnil v Avstrijo, ob čemer se ni odzival na svetlobne in zvočne znake. Policisti so ga prijeli v bližini Gradca, kjer so ga predali avstrijskim policistom, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.