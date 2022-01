Mladi za podnebno pravičnost za konec sosežiga odpadkov v Anhovem

Ljubljana, 10. januarja - Gibanje Mladi za podnebno pravičnost se je danes zavzelo za zaprtje obstoječih in opustitev vzpostavljanja novih naprav za sežig in sosežig odpadkov. Zlasti so opozorili na situacijo v Anhovem, kjer "kljub večdesetletnemu boju lokalnega prebivalstva in opozorilom zdravstvene stroke njihova volja nikoli ni bila uslišana".