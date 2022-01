Na Koroškem letos literarni natečaj za mlade Pisana promlad na kvadrat

Celovec, 10. januarja - Pod okriljem Volbankove ustanove že od šolskega leta 2010/2011 razpisujejo literarni natečaj za otroke in mladostnike na Koroškem Pisana promlad. Letošnji je dvojni in zato nosi naslov Pisana promlad na kvadrat. Otroci in mladi se lahko s svojimi besedili prijavilo do 18. marca na dva razpisa. Podelitev nagrad bo 24. maja.