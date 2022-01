V Italiji začele veljati dodatne omejitve potovanj

Rim, 10. januarja - V Italiji so danes začele veljati dodatne omejitve za zajezitev novega koronavirusa. Za obisk hotelov, kongresnih centrov in restavracij ter uporabo smučarskih žičnic ter lokalnega in medkrajevnega prevoza morajo stranke dokazati, da so bile cepljene ali da so prebolele covid-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.