V Pragerskem dosegli dogovor glede prehajanja železniške proge v času del

Pragersko, 10. januarja - Krajani Pragerskega, ki so dolga leta čakali na začetek gradnje podvoza pod železniškim vozliščem in njegove rekonstrukcije sredi kraja, so po začetku del zaradi trenutnih razmer precej nezadovoljni. Tik pred pazniki so izvedeli še za namero, da bodo izvajalci del začasno onemogočili tudi možnost pešačenja čez progo, a so se le uspeli dogovoriti.