Lov na Tampo odprt, znani vsi udeleženci končnice v NFL

Tampa, 10. januarja - V severnoameriški ligi NFL ameriškega nogometa so po zadnjem, 18. tednu znani vsi udeleženci letošnje končnice. Naslov branijo Tampa Bay Buccaneers, ki so redni del končali s 13 zmagami in štirimi porazi ter skupno drugim izkupičkom med 32 franšizami. Od tega bo 12 od 14 ekip ta teden že začelo lov na pokal Vincea Lombardija.