Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna južna pobočja, kjer je veliko sveže napihanega snega, ki se že ob majhnih obremenitvah lahko splazi. V visokogorju je napihan sneg tudi na severnih pobočjih, a se je tam bolje sprijel s podlago. Nevarne so tudi strmejše grape, kjer je večja količina napihanega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do stare, ponekod poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Razmere so predvsem v visokogorju še vedno zahtevne.

Ob koncu tedna smo imeli v gorah precej deloma sončno in hladno vreme. Včeraj je ponekod zapadlo nekaj centimetrov suhega snega, ki ga je zmeren zahodni veter hitro spihal. Zaradi hladnega vremena se snežna odeja le počasi preobražala. Sneg se je bolje sprijel s podlago pod nadmorsko višino okoli 1800 metrov, kjer je bila odjuga pred tem izrazitejša. Snežna odeja je marsikje še vedno mehka in rahla. Ponekod v nižjih legah je na prisojnih legah zaradi sonca nastala tanka skorja. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, ponekod to stare poledenele podlage ali celo do kopnega. Veter se počasi krepi in bo precej vplival na snežno odejo tudi v sredogorju.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekateri najvišji vrhovi bodo občasno lahko v oblakih. Popoldne se bo na zahodu zjasnilo, tudi drugod se bo oblačnost trgala. Pihal bo zmeren do močan severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -11 °C. V torek bo pretežno jasno. Pihal bo zmeren do močan severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih pa okoli -10 °C. V sredo bo jasno. Veter bo le nekoliko oslabel, še vedno bo pihal zmeren severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -7 °C. Tudi v drugi polovici tedna bo prevladovalo precej jasno vreme. Občutno topleje bo. Veter bo oslabel.

Na razmere bo v naslednjih dneh vplival zmeren do močan severovzhodni veter, ki bo prenašal rahel sneg in na južnih in zahodnih pobočjih gradil nove snežne zamete, opasti in klože. Plaz kložastega snega bo možno sprožiti že pod manjšo obremenitvijo. Zaradi hladne zračne mase bo proces preobrazbe snežne odeje upočasnjen. Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1800 metrov ostala znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Povečale se bodo poledenele površine.