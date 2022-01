Azijske borze neenotno

Tokio, 10. januarja - Na azijskih borzah so indeksi v trgovalni teden stopili z neenotnimi gibanji. Vlagatelji tehtajo zlasti podatke iz ZDA, kjer so delodajalci minuli mesec ustvarili manj delovnih mest od pričakovanj, so pa precej porasle plače, kar ohranja pritisk na ameriško centralno banko glede boja proti inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.