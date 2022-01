V ptujski porodnišnici lani po skoraj desetletju presegli 900 porodov

Ptuj, 10. januarja - Ptujska porodnišnica je v letu 2021 naštela 903 porode, s čimer so prvič v zadnjih devetih letih presegli mejnik 900 rojenih otrok v enem letu. Kot je povedala predstojnica porodnega oddelka Damijana Bosilj, so zabeležili 67 porodov več kot leto prej. Rodilo se je 482 dečkov in 421 deklic, med njimi tudi štirje pari dvojčkov.