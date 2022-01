Požar v stanovanjskem bloku v Bronxu zanetil pokvarjen grelnik

New York, 10. januarja - Požar, ki je v nedeljo izbruhnil v 19-nadstropnem stanovanjskem bloku v newyorškem Bronxu in zahteval 19 smrtnih žrtev, med njimi devet otrok, je najverjetneje izbruhnil zaradi iskre, ki jo je sprožil pokvarjen prostorski grelnik v dvojnem stanovanju v drugem in tretjem nadstropju.