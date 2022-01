Madrid, 9. januarja - Slovenski vratar Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu tudi v 20. krogu državnega prvenstva niso vknjižili vseh treh točk. Na gostovanju pri Villarrealu so iztržili eno, izid tekme je bil 2:2. Atleti so tudi s točko vrnili na četrto mesto prvenstvene razpredelnici.