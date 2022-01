Primorske novice o občinskih proračunih (10. 1.)

Koper, 9. januarja - Denis Sabadin v komentarju Napihovanje v predvolilnem letu piše o proračunih primorskih občin. Avtor meni, da bežen pogled na zbir podatkov o proračunih občin kaže, da so voditelji lokalnih skupnosti večinoma zastavili visoke cilje in s tem izkazali svojo ambicioznost. Sprašuje se, ali so ti proračunski rekordi realni.