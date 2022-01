Finance o rabljenih in električnih avtomobilih (10. 1)

Ljubljana, 9. januarja - Uroš Božin v komentarju Raje rabljenega dizla kot avto na elektriko piše o tem, da je v Sloveniji zaenkrat bolj viden prehod na rabljena vozila kot pa prehod na električna vozila. Avtor meni, da so za to delno krive dolge čakalne vrste in previsoke cene novih avtov ter poudarja, da se trg v smeri rabljenih vozil nagiba že deset let.