Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. in 9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji. Povzele so poročanje STA o obsegu dela od doma, ki se je glede na predkoronski čas povečal za več kot stokrat. Poročale so tudi o tem, da bo od ponedeljka ob vstopu v Slovenijo skrajšana veljavnost testov na koronavirus.