Dnevnik o novem karantenskem režimu (10. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Tomaž Klipšteter v komentarju Spet na račun otrok piše o skrajšanju karantene z deset na sedem dni. Avtor poudarja, da bo novi karantenski režim, ki naj bi omogočal nadaljevanje delovanja gospodarstva in kritične infrastrukture, množično ustavljal pouk v učilnicah. Opozori, da so bili v četrtek v karanteni že 303 oddelki s 6888 učenkami in učenci.