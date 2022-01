Večer o sežiganju odpadkov (10. 1.)

Maribor, 9. januarja - Andreja Kutin v komentarju Nagnito zaupanje piše o sežiganju odpadkov in izzivih, s katerimi se na tem področju sooča Slovenija. Avtorica za sežigalniški svetilnik označi Dunaj s svojimi učinkovitimi in čistimi, okolju ter ljudem prijaznimi sežigalnicami in poudari, da se Dunaj zelo razlikuje od slovenskih mest.