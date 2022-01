Slovenci v Bischofshofnu za las brez stopničk

Bischofshofen, 9. januarja - Slovenska reprezentanca smučarjev skakalcev je na ekipni tekmi svetovnega pokala v Bischofshofnu za las ostala brez stopničk. Lovro Kos, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so zasedli četrto mesto, za tretjimi Norvežani so zaostali 1,2 točke, za drugouvrščenimi Japonci pa za 1,4 točke. Zmagovalci Avstrijci so bili boljši za 10,1 točke.