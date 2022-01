Vreme: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 9. januarja - Predvsem v južni in vzhodni Slovenijo bodo občasno rahle padavine, razen na Primorskem kot rahel sneg. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva povsod pretežno oblačno, ponekod na jugu in vzhodu bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, ponekod v notranjosti pa bo pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Tudi v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južnim Jadranom in južno Italijo se poglablja ciklon, nad Alpe pa od zahoda sega šibko območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo. K nam doteka v višinah bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo tudi v notranjosti Hrvaške. Čez dan se bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.