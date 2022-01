Vlak pri Krškem do smrti povozil eno osebo

Krško, 9. januarja - Nekaj pred 9. uro je vlak pri naselju Sotelsko v občini Krško povozil osebo, ki je umrla na kraju dogodka, na svoji spletni strani poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci iz Krškega so zavarovali kraj nesreče ter nudili pomoč policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči. Gre za 38-letnika z okolice Krškega, je sporočila policija.