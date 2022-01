Sydney, 9. januarja - Kanadska moška teniška reprezentanca je zmagala na pokalu ATP v Sydneyju. Kanadčani, ki so se tako po Srbiji in Rusiji kot tretji vpisali med zmagovalce tega turnirja, so že po dveh posamičnih dvobojih prišli do zmage v finalu proti Španiji, sicer finalistki že pred dvema letoma.