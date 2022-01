Zaradi zastojev mejo prečkali mimo mejni prehodov

Maribor, 9. januarja - Ob povečanem prometu na mejnih prehodih s Hrvaško zaradi vrnitve na delo v tujini so štajerski policisti od sobotnega večera odkrili več ilegalnih prehodov državne meje na mestih, ki temu niso namenjena. Pri tem so imeli v postopku 17 oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo. V glavnem gre za državljane Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.