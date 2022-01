Ponoči na Viču zgoreli trije avtomobili

Ljubljana, 9. januarja - Danes okoli 3.30 so policijo obvestili o požaru na območju ljubljanskega Viča. V požaru so zagorela osebna vozila, tri so bila popolnoma uničena, eno pa delno ožgano. Materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.