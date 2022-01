Zemljak do petega mesta na turnirju v Dohi, Kotnikova 13.

Doha, 9. januarja - Slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Tjaša Kotnik sta nastopila na zaključku serije turnirjev King of the Court v Dohi. Zemljak se je v paru z Latvijcem Mihailsom Samoilovsom prebil do polfinala, Kotnikova je bila s Čehinjo Martino Williams 13., so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).