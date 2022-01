Za slušalke so mu grozili s pištolo

Ljubljana, 9. januarja - Policija je v soboto okoli 19.30 obravnavala rop v središču Ljubljane. Oškodovanca je obstopila skupina mlajših moških, eden od njih je v njega usmeril pištolo in od njega zahteval slušalke. Ko jim je žrtev izročila slušalke, so mladeniči zbežali s kraja, povzročili pa so mu za okoli 500 evrov materialne škode.