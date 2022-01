Kopitarjevi kralji gladko opravili z Detroitom

Los Angeles, 9. januarja - Moštvo Los Angeles Kings nadaljuje niz boljše forme v severnoameriški hokejski ligi NHL v zadnjem obdobju. V pretekli noči so za šesto zmago na zadnjih 10 tekmah in tretjo na zadnjih štirih s 4:0 na domačem ledu premagali Detroit Red Wings. Slovenski as Anže Kopitar se ni zapisal med strelce ali podajalce.