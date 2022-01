Vreme: Danes bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo

Ljubljana, 9. januarja - Pozno zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, ponekod v notranjosti pa bo pihal severni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter.

Vremenska slika: Iznad severozahodne Evrope sega čez Alpe nad severno Sredozemlje območje nizkega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se prek naših krajev počasi pomika proti vzhodu.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno rahlo snežilo v krajih severno od nas, popoldne pa tudi drugod. Ob severnem Jadranu se bo znova krepila burja. V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo tudi v notranjosti Hrvaške. Čez dan se bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

Biovreme: V nedeljo bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi zmerno obremenilen. V ponedeljek bo vremenska obremenitev popuščala.