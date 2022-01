Dortmund po preobratu do zmage in znižanja zaostanka za Bayernom

Frankfurt, 8. januarja - Nogometaši Borussie Dortmund so v zadnji sobotni tekmi 18. kroga nemške lige v gosteh premagali Eintracht Frankfurt s 3:2 in tako znižali zaostanek za vodilnim Bayernom na šest točk. Bavarci so v petek izgubili z Borussio Mönchengladbach, danes pa sta Freiburg in Bayer Leverkusen na svojih tekmah iztržila le po točko.