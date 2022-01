Vreme: Pretežno jasno

Proti jutru se bo od zahoda pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Proti večeru bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo na zahodu delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severni do severovzhodni veter. V torek bo suho vreme, na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in zahodnim Balkanom slabi. Zahodno Evropo je dosegla vremenska fronta, ki bo jutri oslabljena vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri se bo od zahoda povsod pooblačilo, dopoldne bo občasno rahlo snežilo v krajih severno od nas, popoldne pa tudi drugod. Ob severnem Jadranu se bo znova krepila burja.