Oberhof, 8. januarja - Rusa Kristina Rezcova in Anton Babikov (1 + 12) sta zmagovalca tekme mešanih parov za biatlonski svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Slovenijo sta zastopala Miha Dovžan in Nika Vindišar (1 + 14) in bila 13. z 1:50,9 minute zaostanka.