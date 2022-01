Predsednik republike položil venec k spominskemu obeležju padlim borcem Pohorskega bataljona

Slovenska Bistrica, 8. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes tradicionalno položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 79. obletnice njihovega poslednjega boja. Kot njihovi ponosni dediči smo dolžni, da po svojih najboljših močeh iščemo najbolj mirno in varno pot za nas in naše otroke, je dejal v kratki izjavi.