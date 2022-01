Pretekla noč tudi s temperaturami pod minus 20 stopinj

Ljubljana, 8. januarja - Pretekla noč je bila ponekod zelo mrzla. Najhladneje je bilo v zatišnih legah in mraziščih na Notranjskem, Dolenjskem in Gorenjskem. Po podatkih portala Neurje.si so se temperature spustile tudi pod minus 20 stopinj Celzija. V Ljubljani so zjutraj izmerili minus 5,6 stopinje, v Kočevju minus 12,1, tudi na Obali se je ohladilo pod ledišče.