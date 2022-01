Londonske koze se sladkajo z božičnimi drevesi

London, 8. januarja - Čreda osmih koz, ki se pase na londonski mestni kmetiji Kentish, se že drugo leto zapored sladka z zavrženimi božičnimi drevesi, ki so jih lokalni prebivalci podarili v okviru dobrodelne akcije. Borove iglice so namreč za koze okusna poslastica in tudi naravno sredstvo proti glistam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.