Bach: OI v Pekingu bodo uspešne in varne

Lozana, 8. januarja - Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Nemec Thomas Bach je v intervjuju za Welt am Sonntag še enkrat zagotovil, da bodo zimske olimpijske igre prihodnji mesec v Pekingu uspešne in varne. "Koronska politika na Kitajskem pomeni, da ni covida-19, kar pomeni, da je zelo, zelo dosledna," je izpostavil Bach. To zagotavlja izvedbo OI.