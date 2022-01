Hectorjeva najhitrejša na prvi progi, tri Slovenke v prvi deseterici

Kranjska Gora, 8. januarja - Sara Hector iz Švedske je postavila najboljši čas prve vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Zelo dobro izhodišče so si na domači progi Zlate lisice na nadomestni gorenjski lokaciji prismučale Slovenke. Kar tri so v prvi deseterici. Na petem mestu Meta Hrovat, na sedmem Ana Bucik in na desetem Tina Robnik.