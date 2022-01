V adelaidskem finalu Bartyjeva in Ribakina

Adelaide, 8. januarja - Avstralka Ashleigh Barty in Kazahstanka Jelena Ribakina sta finalistki turnirja WTA v avstralskem mestu Adelaide z nagradnim skladom 703.580 dolarjev. Prva nosilka Bartyjeva je v polfinalu ugnala petopostavljeno Poljakinjo Igo Swiatek s 6:2 in 6:4, sedmopostavljena Ribakina pa je bila s 6:4 in 6:3 boljša od Japonke Misaki Doi.