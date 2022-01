Policija na petkovem protestu v Ljubljani naštela 150 udeležencev

Ljubljana, 8. januarja - Na petkovem neprijavljenem shodu v Ljubljani se je po podatkih policije zbralo okoli 150 ljudi, ki so jih policisti opozarjali, da je shod neprijavljen in zato prepovedan. Zaznali so kršitev zakona o javnih zbiranjih in kršitev cestno prometne zakonodaje. Na Policijski upravi Ljubljana nadaljujejo zbiranje obvestil.