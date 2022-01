V vinogradu kmetijske šole Grm pri minus sedmih stopinjah Celzija opravili posebno trgatev

Novo mesto, 8. januarja - V vinogradu kmetijske šole Grm na novomeški Trški gori so danes navsezgodaj zjutraj pri temperaturah okoli minus sedem stopinj Celzija opravili posebno trgatev. Natrgali so grozdja za okoli 200 litrov spominskega vina, ki ga bodo posvetili štirim obletnicam, povezanim z centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto, v okviru katerega deluje šola.