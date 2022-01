Vreme: Pretežno jasno

Dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Ponoči bo sprva pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Proti jutru se bo od zahoda pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju malo pod 0 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Proti večeru bo na Primorskem spet zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severni do severovzhodni veter. V torek bo suho vreme, na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Iznad jugozahodne Evrope se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z vetrovi zahodnih smeri hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod po nižinah se bo dopoldne še zadrževala megla. Burja ob Jadranu bo čez dan slabela. V nedeljo se bo od zahoda povsod pooblačilo, dopoldne bo občasno rahlo snežilo v krajih severno od nas, popoldne pa tudi drugod. Ob severnem Jadranu se bo znova krepila burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. V nedeljo pa bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.