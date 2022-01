Newyorški borzni indeksi prvi teden novega leta s padci

New York, 8. januarja - Borzni indeksi Wall Streeta so uvod v novo leto 2022 začeli s padci. V prvem tednu novega leta so vsi trije osrednji indeksi padli, kar je posledica nezanesljivosti okrog širjenja pandemije koronavirusa z različico omikron in visoke inflacije. Centralna banka Federal Reserve bo morala višati obresti, kar pomeni konec veselja za Wall Street.