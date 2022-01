Že drugo leto po vrsti Zlata lisica brez navijačev v ciljni areni

Kranjska Gora, 8. januarja - Organizacija Zlate lisice tudi letos predstavlja precejšen organizacijski podvig, ne le z vidika priprave proge. Tako organizatorji kot tekmovalke in njihove ekipe so se dolžni držati strogih protokolov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Drugo leto zaporedoma tekmovanje poteka brez navzočnosti gledalcev in navijačev v ciljni areni.