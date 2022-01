Večer o podražitvi električne energije (8. 1.)

Maribor, 7. januarja - Srečko Klapš v komentarju Na pomoč piše o podražitvi električne energije. Avtor opozarja, da je ključno, da se države članice EU uskladijo kako in s katerimi ukrepi bi lahko pomagale državljanom in podjetjem še pred tem, da vse več Evropejcev zapade v energetsko revščino. Opozarja, da okoli 70.000 državljanov že sodi v to kategorijo.