Bordeaux, 7. januarja - Nogometaši Marseilla so po 44 letih zmagali na gostovanju v Bordeauxu in prvič po aprilu 2013 četrtič zapored ohranili nedotaknjeno mrežo v gosteh. Edini zadetek uvodnega dvoboja 20. kroga Ligue 1 je v 37. minuti dosegel Cengiz Under.