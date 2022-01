Primorske novice o odpadkih (8. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Mitja Marussig v komentarju Na katerem mestu so ljudje? piše o problemu sežiganja odpadkov v Sloveniji. Avtor poudarja, da brez sežiganja odpadkov ne bo šlo in meni, da država ni pred preprosto nalogo. Odločiti se mora namreč kje se bodo odpadki sežigali in kako zaščititi tamkajšnje prebivalce in okolje.