Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji, kjer se število okuženih z novim koronavirusom zopet povečuje. Poročale so, da bo karantena ob visokorizičnem stiku od ponedeljka trajala sedem dni. Poročale so tudi, da je omikron zdaj prevladujoča različica novega koronavirusa v Sloveniji.