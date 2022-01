Nato za končanje nasilja v Kazahstanu

Bruselj, 7. januarja - Nato in njegove zaveznice pozorno spremljajo razmere v Kazahstanu, je v Bruslju danes dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg in ob tem izrazil zaskrbljenost spričo dogajanja v državi, ki jo pretresajo nasilni protesti. Pomembno je, da se nasilje konča in da se spoštuje človekove pravice, je poudaril.