V del mestnega jedra v Kopru se v ponedeljek vračajo pešci

Koper, 9. januarja - Podobno kot pred leti Titov trg, Semedelska cesta in obalna cesta med Koprom in Izolo bo od ponedeljka naprej pločevine osvobojen tudi del mestnega jedra Kopra, do katerega vodi Kidričeva ulica. Postal bo namreč območje za pešce z omejenim lokalnim prometom, parkiranje pa bo povečini umaknjeno v parkirno hišo Belveder in na obrobje.